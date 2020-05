Pikmin 3 : une édition Deluxe en approche sur Nintendo Switch ?

Aujourd'hui, Nintendo a régalé ses fans avec l'annonce de Paper Mario : The Origami King sur Switch, et on se doute bien que la firme de Kyoto a encore d'autres titres en développement. L'un d'eux pourrait être une édition Deluxe de Pikmin 3 qui, on le rappelle, est sorti en 2013 sur Wii U. Cette rumeur, on la doit à VentureBeat , et plus précisément à Jeff Grubb qui fut l'un des premiers à évoquer l'existence d'un nouveau Paper Mario. Il ne donne aucune précision quant au contenu du jeu, mais on peut supposer que les DLC seront inclus d'office. Pour le reste, et si Pikmin 3 : Edition Deluxe devait être confirmé, on croise les doigts pour qu'il y ait des missions réellement inédites.On profite de l'occasion pour rappeler que Shigeru Miyamoto avait assuré en 2015 que Pikmin 4 était en développement. Le sujet a été rarement abordé depuis, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.