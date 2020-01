Pikmin 3 : Nintendo débranche le site officiel, bientôt une annonce sur Switch ?

Les rumeurs selon lesquelles un nouveau Pikmin serait en développement sur Nintendo Switch ont été relancées ces dernières heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que LootPots vient de remarquer que le site officiel de Pikmin 3 a été débranché par la firme de Kyoto ; l'adresse renvoie désormais vers une fiche produit classique . Cette manoeuvre ne cache peut-être rien, certes, mais ça fait un moment que Shigeru Miyamoto n'a pas évoqué Pikmin 4 dont le développement se poursuit. A moins qu'il s'agisse d'un portage bête et méchant de Pikmin 3, si Nintendo prépare vraiment quelque chose.En tout cas, ça donne un peu plus d'intérêt au premier Nintendo Direct de 2020 dont la date n'a pas encore été communiquée, mais qui est d'ores et déjà attendu avec impatience par les fans.