Phantasy Star Online New Genesis : le MMO s'offre une ultime version, trailer et infos

Bien qu'il soit déjà sorti depuis quelque temps, le MMO purement nippon Phantasy Star Online a encore un peu de chemin avant de conquérir pleinement l'occident : ni une, ni deux, SEGA a donc mis les bouchées doubles pour concocter cette version "New Genesis", grosse surprise dévoilée lors du Xbox Game Showcase avec un premier trailer aussi coloré qu'explosif.Techniquement et graphiquement retravaillé, s'appuyant d'un gameplay modernisé et des mécaniques repensées, l'aventure s'annonce dense et s'orientera donc vers la Xbox Series X, la Xbox One et le PC : notons que le RPG online passera également par la case PS4 et Switch via le cloud... en tout cas au Japon. Du côté de l'Europe, on attend encore de voir ce que SEGA nous prépare concrètement. Heureux ?