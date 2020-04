Peaky Blinders : trailer, gameplay et images, le jeu vidéo se dévoile enfin

Futurlab (Velocity 2X) et édité par Curve Digital (à qui l'on doit un autre projet similaire, Narcos Rise of the Cartel), Peaker Blinders Mastermind prendra place un an avant la Saison 1, alors que la famille Shelby, déjà bien installée dans le paysage criminel de Birmingham, devra faire face à une menace inédite. On apprend que le projet est développé en partenariat avec Steven Knight, mentionné plus haut, qui n'est autre que le créateur de la franchise.





jeu d'action narratif" adapté de la fantastique série Peaky Blinders allait voir le jour, on ne savait pas trop à quoi s'attendre mais l'impatience était assurément de mise. Du haut de ses cinq saisons, la saga de Steven Knight a tapé dans l'œil de nombreux téléspectateurs - nous les premiers - et l'idée de pouvoir incarner les différents membres de la famille Shelby dans le Royaume-Uni post-Grande Guerre s'annonçait tout à fait enthousiasmante. Un an plus tard, cette adaptation qui fera en fait office de prequel se dévoile par le biais d'IGN, qui a pu mettre la main sur une efficace mise en lumière aujourd'hui-même. Voici donc Peaky Blinders : Mastermind, un titre qui arrivera dès cet été sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Développé par