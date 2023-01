Pavlov VR : le FPS multi confirmé au lancement du PSVR 2, nouveau trailer

Sorti sur PC en 2017, Pavlov VR nous fera le plaisir de faire partie des titres présents au lancement du PlayStation VR 2 le 22 février prochain. Ambiance militaire, ennemis terroristes, armes qui se veulent réelles et tactiques de combat, le titre développé par Vankrupt Games va profiter des nouvelles capacités du casque de réalité virtuelle de Sony Interactive Entertaiment pour nous immerger encore plus dans ce jeu de shoot à l'approche multijoueur. On imagine que le studio a fait une adaptation identique à la version PC, ce qui garantit au moins des modes de jeu avec une approche asymétrique. Ce Pavlov VR promet aussi des séquences où l'on conduit un char T-34 et il faudra communiquer avec son mitrailleur pour être le plus effiace possible. Et comme on peut le constater dans la vidéo, on aura aussi droit à des zombies comme ennemis. Allez, place au trailer dédié à la version PSVR 2.