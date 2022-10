Pat'Patrouille Grand Prix : le Mario Kart adapté pour les tous petits est disponible, un trailer de lancement

Décidément, les concurrents à Mario Kart s'enchaînent ces derniers temps. Après le trailer de gameplay de Schtroumpfs Kart en début de semaine, suivi de l'annonce pour 2023 de Gigantosaurus Dino Kart, voilà qu'on apprend que PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est disponible dès aujourd'hui sur PC et consoles. Forcément, avec son lore rempli d'engins en tout genre, il était assez naturel de voir débarquer la série sous ce format de jeux de karts. Développé par le studio 3D Clouds pour le compte de Outright Games, PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix reprend évidemment la recette Mario Kart, avec ce qu'il faut de boost, d'items à ramasser (des bombes à eau, des boules de neige et des explosions de confettis), de dérapages à contrôler. Pas moins de 13 pistes sont prévus pour un objectif : gagner la coupe des chiens, avec la possibilité de mettre en place les options de contrôle facile avec l'accélération automatique pour guider les joueurs les plus novices jusqu'à la ligne d'arrivée. Bien sûr, il est possible de jouer jusqu'à 4 personnes en simultané grâce au split screen. PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est disponible de suite sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.