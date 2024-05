Paper Mario La Porte Millénaire : un dernier trailer pour le remaster sur Switch et voir les changements

Paper Mario La Porte Millénaire qui débarque dès demain. De quoi nous le rappeler avec ce trailer de lancement, qui nous permet de voir les graphismes remis au goût du jour. Il n'y a pas de grandes transformations attention, juste un ravalement de façade, mais 20 ans après, autant vous dire que ça fait du bien de voir le jeu sous un meilleur jour. Mais il n'y a pas que les graphismes qui ont été améliorés, la bande-son aussi a été réarrangée, d'autant qu'il y a un mode inédit qui permet

Dans la famille des remasters faciles que Nintendo propose pour sa Nintendo Switch, il y a un certaind'écouter les versions originales et réarrangées de la bande-son, ainsi qu'admirer diverses illustrations également. En termes de gameplay, Nintendo a aussi prévu quelques réajustements, notamment pour aider les plus jeunes joueurs, puisqu'un système d'indices a été revu et corrigé pour toujours savoir où se trouve la prochaine étape de l'aventure.La sortie de Paper Mario La Porte Millénaire est attendue pour le 23 mai prochain.