Panzer Dragoon Voyage Record : un jeu VR annoncé, premières infos

Restée éteinte pendant bien longtemps, la saga Panzer Dragoon reprend décidément du poil de la bête avec l'arrivée du remake de son premier opus sur Switch et PC, prévu cette année : d'ailleurs, sa suite passera également par la case refonte et l'on en attend impatiemment les premiers détails.



Figurez-vous que l'illustre franchise née en 1995 sur Saturn verra également un épisode tout à fait inédit et fraîchement annoncé : son petit nom, c'est Panzer Dragoon Voyage Record et il s'agit d'un jeu entièrement... VR.



Plus précisément, ce sera "une relecture" des trois premiers volets - Panzer Dragoon, Panzer Dragoon Zwei et Panzer Dragoon Orta - sous l'hospice de la réalité virtuelle, en conception au sein du studio japonais indépendant Wildman. Si l'on ne connait pas encore les plateformes concernées, on sait déjà que la sortie du soft est prévue d'ici la fin de la prochaine fiscale. On a encore le temps de le voir venir.