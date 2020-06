Panzer Dragoon Voyage Record : le jeu VR vise 2021, du crowdfunding au programme

Personne ne s'attendait spécialement à un retour tonitruant de la saga Panzer Dragoon, et pourtant : le premier opus s'est récemment offert un remake et sa suite fera bientôt de même, tandis qu'un épisode tout à fait original nommé Voyage Record est actuellement en préparation.



Pour le coup, il s'agit d'une aventure en réalité virtuelle développée par le studio japonais Wildman et celle-ci vient tout juste de donner de ses nouvelles à l'occasion du show Upload VR Showcase : on apprend donc qu'il sortira en 2021 (en tout cas, c'est l'objectif) sur PC, consoles compatibles (on imagine PS4, peut-être PS5) et casques autonomes et qu'il, surtout, se financera via une campagne de crowdfunding.



Un projet qui est encore loin d'arriver, donc, et dont les détails du contenu sont encore assez flous si ce n'est que l'on nous promet une expérience révolutionnaire dans la saga... et forcément très aérienne. Bon, on verra bien.



D'ailleurs, un premier teaser vidéo nous est même donné. Bon visionnage.