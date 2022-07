Pac-Man World Re-PAC : un remake du jeu PS1, le trailer qui donne envie !

Pac-Man World va avoir droit à un remake sur les consoles actuelles du marché, sous le nom de Pac-Man World Re-PAC . L'annonce officielle a été faite lors l'Anime Expo

Personne ne s'y attendait, mais2022 de Los Angeles, pendant lequel Bandai Namco Entertainment a réalisé un showcase et annoncer bon nombre de nouveaux titres. Si le jeu n'est pas ultra populaire, il possède cependant une très forte communauté qui n'a pas hésité à commenter ce retour inattendu. Jeu d'action-plateforme en 3D, le jeu avait su séduire un autre public à l'époque, et ce remaster/remake permettra de retrouver tous les ingrédients qui avaient fait son succès en 1999. Bandai Namco Entertainment précise que le jeu comportera plusieurs modes, comme le mode "Quête", le mode "Labyrinthe" qui transpose le jeu PAC-MAN classique dans des labyrinthes en 3D, et une version complète du jeu original en Mode Original que les joueurs peuvent débloquer en terminant le jeu principal.La sortie est déjà connue et calée, ça sera le 26 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.