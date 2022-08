Pac-Man World Re-PAC : un trailer de lancement qui récapitule le gameplay du remake

Pac-Man World Re-PAC est d'ores et déjà disponible à partir d'aujourd'hui. Bandai Namco Entertainment nous le fait d'ailleurs savoir en nous envoyant le trailer de lancement. Une vidéo dans laquelle les caractéristiques du gameplay sont évoquées, entre le saut, le rebond, la roulage, la nage, mais aussi les différentes attaques (bombe, Pac-Bille) et cette faculté à se transformer en Pac-Man de métal pour ne rien craindre et surtout se déplacer au fond de l'eau avec aisance. On n'oublie pas non plus que par moments, Pac-Man pourra devenir géant et reprendre sa forme initiale où il n'était qu'une boule jaune gobant des fantômes. Le trailer continue en nous expliquant que le jeu proposera des séquences de puzzles et qu'en cas de difficulté extrême, il est possible de switcher en mode Facile. Enfin, sachez que chaque fin de niveau nous fera affronter un boss, que ce soit Furinavire, le Gardien Chromatique, le Roi Galaxian, Anubis ou bien encore Toc-Man.



La sortie de Pac-Man World Re-PAC est donc effective depuis aujourd'hui sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.









C'est passé vite n'empêche. Annoncé au début du mois de juillet,