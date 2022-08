Pac-Man World Re-PAC : PS1 vs PS4, le comparatif en vidéo, le gap technique est important

Pac-Man World Re-PAC, qui n'est autre que le remake du jeu original sorti en 1999 sur la première PlayStation. Vingt-trois ans après, c'est sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch que les joueurs nostalgiques et la nouvelle génération vont pouvoir se replonger dans ce plateformer 3D retravaillé de la tête aux pieds. Histoire de mesurer l'évolution entre les deux versions, Bandai Namco Entertainment nous propose cette vidéo comparative, qui permet de constater le gap technique. 3D géométrique, textures floues, aliasing, couleurs fades, le jeu d'origine fait certes pâle figure avec la restauration de 2022, mais elle avait néanmoins un certain charme. Quant à la deuxième vidéo, il s'agit de la cinématique d'introduction du jeu, et nous permet d'en savoir plus sur le voyage de Pac-Man dans six mondes différents dans le but de sauver sa famille en pourchassant Blinky, Pinky, Inky et Clyde. La sortie de Pac-Man World Re-PAC est attendue pour le 26 août prochain, soit dans quelques semaines.













