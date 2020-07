Overcooked! All You Can Eat : une compilation ultime annoncée sur PS5 et Xbox Series X, le trailer gourmand

En seulement deux épisodes, la franchise Overcooked! s'est clairement taillée une réputation solide et largement méritée : son principe coopératif, original et surprenamment fun a très vite fait mouche et, encore aujourd'hui, bénéficie du soutien d'une jolie communauté. Si l'on ne sait pas si Team17 planche actuellement sur un troisième opus, la firme vient en revanche d'annoncer Overcooked! All You Can Eat, une compilation qui débarquera sur PlayStation 5 et Xbox Series X à une date encore non déterminée.Vous aurez ainsi à disposition Overcooked! et Overcooked 2, tous leurs DLC et même du contenu inédit pour une somme faramineuse de plus de 200 niveaux, 180 personnages, du multijoueur online (et crossplay !), un mode "assist" ainsi que de nouveaux trophées et succès. Cerise sur le gâteau : les titres tourneront en 4K pour un framerate, toutefois, qui reste encore à dévoiler. Bref, c'est la régalade et si vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil, nous vous le conseillons avec joie et entrain.