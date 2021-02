Overcooked! All You Can Eat : après être sorti sur next gen', il débarque sur old gen

Overcooked! All You Can Eat était d'abord s

Sans doute pour se faire remarquer,orti sur PS5 et Xbox Series X|S le 24 novembre 2020. Mais cette compilation regroupant les deux épisodes ne pouvaient pas en rester là, et c'est finalement sans grande surprise qu'on apprend l'arrivée du jeu sur le reste des autres plateformes, à savoir le PC, la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde est servi, avec la même date du 23 mars 2021. Bien sûr, cette annonce s'accompagne d'un trailer qui mélange prises de vue réelles et séquences de gameplay. On va évidemment retrouver tout le contenu des deux épisodes, avec des graphismes qui ont été améliorés (4K et 60fps), des bonus supplémentaires, mais aussi des fonctionnalités d'accessibilité comme une interface ajustable, des textes adaptés à la dyslexie et des options pour les daltoniens.