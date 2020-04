Overcooked! 2 : la Gourmet Edition se dévoile dans un trailer qui met l'eau à la bouche

Après un premier essai franchement fulgurant, la saga Overcooked! a commandé un second opus tout à fait réjouissant, encore plus callorique et dont le concept coopératif brillant fait toujours des merveilles : presque deux ans après sa sortie, Team17 présente alors la Gourmet Edition, une version GOTY qui se chargera de dresser toutes les mises à jour et DLC's concoctés jusque là.On peut ainsi comptabiliser 58 personnages jouables, 130 cuisines différentes ou encore 26 recettes à respecter à la lettre et dans les temps : cerise sur le gâteau, il n'est pas nécessaire d'attendre pour déguster le jeu puisqu'il est d'ores et déjà disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 42,49 euros. La version PC d'Overcooked! 2 Gourmet Edition, quant à elle, sera servie le 16 avril prochain.