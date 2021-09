Outcast 2 : une suite 22 ans après le premier épisode, voici le trailer

C'est en plein week-end, dans la soirée du 18 septembre 2021 que THQ Nordic avait donné rendez-vous à toute l'industrie du jeu vidéo pour nous présenter ses nouveautés à venir. Parmi les grosses annonces, celle d'Outcast 2 : A New Beginning a fait un peu plus d'écho que les autres. Il est vrai que cette suite arrive 22 ans après le précédent épisode, qui avait eu droit à un remake en 2017 certes, fait davantage office du miracle qu'autre chose. Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, Outcast 2 n'a pas encore de date de sortie, mais s'est offert un premier trailer dans lequel on peut d'ores et déjà apercevoir des séquences de gameplay. Des images qui promettent un jeu d'action mâtiné d'aventure dans un monde où Adelpha se retrouve sous la menace d'une invasion. On constate que le gameplay permettra de s'amuser avec pas mal de pétoires et un bouclier d'énergie, tandis que les attaques au corps-à-corps semblent taillées pour abattre les ennemis plus efficacement. L'arrivée d'Outcast 2 dans le catalogue de THQ Nordic est le fruit d'un long processus de rachat.