Outcast 2 : la planète Adelpha et son écosystème présentés dans cette nouvelle vidéo de gameplay

Cela faisait un an que nous étions sans aucun nouvelle de Outcast 2 : A Newx Beginning, mais le THQ Nordic Showcase a pu faire la lumière sur l'état d'avancé du titre qui n'a cependant toujours aucune date de sortie. Néanmoins, c'est l'occasion de revoir du gameplay dans de bonnes conditions, à travers la présentation d'une planète, Adelpha, qui proposera des environnements aussi variés que hostiles. Nature luxuriante, montagne enneigé, marécage boueux et canyons impressionnants, on se croirait presque sur Terre si la faune n'était pas si différente. Notre héros, Cutter Slade, va devoir libérer son peuple, les Talans, d'une menace qui les a réduit commede simples esclaves. Grâce à son jetpack et son arsenal puissant, il va pouvoir se dresser comme le sauveur d'Adelpha. Open world qui promet de grandes libertés, Outcast 2 semble aussi miser sur l'action démesurée avec toutes sortes d'ennemis à combattre et de situations à régler. C'est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Quand ? Vaste question...