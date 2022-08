Outcast 2 : un nouveau trailer avec du gameplay, il va y avoir du jetpack couplé à une wingsuit

Parmi les nombreux jeux que THQ Nordic a dévoilé lors de son showcase ce soir, il y avait Outcast 2 : A New Beginning, un jeu annoncé il y a un an déjà et qui n'avait pas donné signe de vie depuis. Il faut croire que les développeurs belges d'Appeal Studios se donnaient à fond pour nous séduire avec ce premier trailer de gameplay, et le résultat est assez surprenant, surtout pour une production qui ne relève pas du AAA. On constate en effet de nettes améliorations depuis le remake du premier épisode sorti en 2017, avec un jeu qui a gagné en vélocité, en nervosité et en variété de gameplay. Il faut dire que le jetpack couplé à la wingsuit donne des ailes, que ce bouclier holographique permet non seulement de se protéger, mais aussi d'aller frapper un ennemi, un peu de la même manière qu'un Captain America. Quant à l'histoire, elle nous transportera sur la planète Adelpha qui a été dépouillée de ses ressources, tandis que ses habitants ont été réduits à l'état d'esclavage. C'est donc à notre soldat, Cutter Slade, de protéger la veuve et l'orphelin.



La sortie de Outcast 2 : A New Beginning est prévue sur PC, PS5 et Xbox Series à une date inconnue. En revanche, le jeu sera jouable à la gamescom de Cologne du 24 au 28 août prochain.