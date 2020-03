Ori and the Will of the Wisps : un speedrunner termine le jeu en 1h

Sorti il y a quelques jours à peine, Ori and the Will of the Wisps a déjà été pris en main par les speedrunners qui tentent de terminer le jeu le plus rapidement possible. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le joueur Isaia a déjà réussi à terminer le jeu en à peine plus d'une heure. Sachez qu'il s'agit là d'un run assez précoce, et on s'attend donc à voir les temps chuter drastiquement.



À titre de comparaison, sachez que le record sur Ori and the Blind Forest est d'une dizaine de minutes. Pour plus d'infos sur Ori and the Will of the Wisps, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction que vous pouvez trouver à cette adresse.