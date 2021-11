Ondeh Ondeh : c'est le nouveau jeu de Metronomik, les créateurs de No Straight Roads

Alors que No Straights Roads continue de s'enrichir avec des DLC supplémentaires, le studio Metronomik annonce leur deuxième jeu, Ondeh Ondeh, qui s'est illustré avec un premier teaser vidéo et deux illustrations. Si les informations autour du jeu restent pour le moment assez discrètes, Wan Hazmer, le co-fondateur du studio malaisien (et ancien de la core team de FF XV on le rappelle) a donné quelques détails sur le titre de son jeu. Il s'agit ni plus ni moins que du nom d'un déssert malaisien qui ressemble à des boules de coco et qu'il adore cuisiner avec sa femme. Ce choix est dans la continuité de ce qui a été entrepris par No Straight Roads, en faisant écho à la culture malaisienne pour commencer, mais aussi en reprenant la base d'un jeu structuré autour de la musique. Si Ondeh Ondeh sera plus sage que No Straight Roads en termes de visuels, le titre sera toutefois plus "bizarre" que leur premier jeu. D'autres informations arriveront dans les semaines à venir.