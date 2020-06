Okami 2 : le jeu pourrait bientôt devenir une réalité grâce à Ikumi Nakamura

Particulièrement culte, Okami est assurément un jeu unique en son genre qui avait marqué son époque au fer rouge. Nombreux sont ceux qui attendent une suite en bonne et due forme, sans vraiment savoir si un tel projet a des chances concrètes de se réaliser - l'épisode actuel a mis tout de même presque quinze ans à atteindre un million de ventes, et ce grâce aux différentes rééditions sur PS3 et PS4. Aujourd'hui, grâce à Ikumi Nakamura, l'horizon semble s'éclaircir quelque peu : cette artiste phare, ayant travaillé d'arrache-pied sur le premier opus puis sur d'autres pépites comme Street Fighter IV, Marvel VS Capcom 3 ou comme designeuse sur Bayonetta et sur les deux The Evil Within, s'apprête à démarcher Capcom pour proposer... Okami 2.En l'état, il s'agit surtout d'attendre patiemment que "les choses reviennent à la normale", pandémie oblige : en tout cas, elle estime que les chances de voir le projet aboutir sont "assez élevées", et espère même que le réalisateur culte du premier Okami, Hideki Kamiya, puisse revenir dans la partie. Seul bémol : le bonhomme à qui l'on doit quelques titres croustillants comme Resident Evil 2 ou Devil May Cry est aujourd'hui chez PlatinumGames et franchement bien occupé, notamment avec son nouveau soft, Project G.G. , ou encore Bayonetta 3.Avec un CV désormais bien garni et une très forte expérience sur bien des pans, Ikumi Nakamura (qui est aujourd'hui la seconde de Shiniji Mikami sur le mystérieux Ghostwire Tokyo ) estime que Capcom pourrait bien lui accorder le développement d'un Okami 2 : nous, on est particulièrement partant, c'est clair et net.