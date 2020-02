Oddworld La Fureur de l'Étranger HD : la version Switch désormais traduite entièrement

Originellement sorti sur Xbox en 2005, Oddworld La Fureur de l'Étranger s'était vu porter dans une édition en haute-définition sur PS3 en 2011, PS Vita en 2012 et même mobile en 2014. Une génération de consoles de salon plus tard, le FPS d'Oddworld Inhabitants vient d'atterrir sur Nintendo Switch - d'ailleurs, avez-vous lu notre test ? - avec toutefois une petite coquille... Les sous-titres n'étaient pas traduits entièrement en français.C'est problématique pour les anglophobes ; ça fait aussi tâche dans le rendu global : heureusement, Just Add Water, le studio en charge du portage, vient de déployer une mise à jour complétant la traduction. Nous avons désormais un titre entièrement localisé et c'est tant mieux. Non ?