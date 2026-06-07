No Straight Roads 2 revient en force avec un nouveau trailer au Summer Game Fest 2026

On était sans nouvelle de No Straight Roads 2 depuis quelques mois, mais le Summer Game Fest a permis de découvrir un tout nouveau trailer du prochain jeu du studio malaisien Metronomik, lors du Southeast Asian Games Showcase. Une vidéo qui est d'ailleurs accompagnée de nouvelles informations sur le retour de Bunk Bed Junction et sur la suite du voyage musical qui attend Mayday et Zuke. En fait, cette nouvelle bande-annonce met surtout en avant un nouvel arc centré sur Vanessa Lyte et son émission “Vanessa’s Hi-Lytes”, qui documente en direct le chaos provoqué par la destruction du Grand Qwasa. Ses fragments, dispersés à travers la péninsule, servent de point de départ à une nouvelle aventure pour Mayday, Zuke et Casey, désormais lancés dans un road trip musical pour les récupérer.









Le trailer confirme également le retour de figures appréciées des fans comme DJ Subatomic Supernova et Tatiana, tout en introduisant de nouveaux rivaux dont Vanessa Lyte elle-même, ainsi que Rama Irama. Une apparition intrigante attire aussi l’attention des fans, à savoir une possible version évoluée de Sayu, baptisée “Sayu 2.0”, encore entourée de mystère. En parallèle de cette présentation, Metronomik a diffusé plusieurs captures inédites montrant les personnages principaux dans un style toujours aussi coloré et énergique, ainsi que des affrontements musicaux revisités, signature de la licence. En revanche, aucune date de sortie n'a été évoquée pour le moment...



















