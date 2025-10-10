JeuxActuJeuxActu.com

No Straight Roads 2 auréolé de 4 récompenses au Level Up 2025 de Kuala Lumpur

No Straight Roads 2 auréolé de 4 récompenses au Level Up 2025 de Kuala Lumpur

Annoncé lors de la Summer Game Fest 2025 en juin 2025, No Straight Roads 2 a depuis été vu à la gamescom, au Tokyo Game Show mais également au Level Up KL qui s'est tenu il y a quelques jours à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Et c'est là-bas que le jeu d’action musical du studio malaisien Metronomik a raflé quatre distinctions majeures, dont le très convoité 'Audience Choice Award', ainsi que les prix de la meilleure direction artistique, du meilleur design sonore et de la meilleure bande originale. Une consécration qui souligne le statut de Metronomik comme l’une des forces créatives majeures du pays, qui s'efforce de mettre le jeu vidéo en avant.

No Straight Roads 2

Ce succès d'estime n’est pas le fruit du hasard, puisque derrière No Straight Roads 2, on retrouve plusieurs studios asiatiques autour de Metronomik : IMBA Interactive à Singapour pour le son, Ten Ten Studios pour l’art 2D et 3D, Dune In The Sky pour les cinématiques, et General Arcade pour l’optimisation console. Le scénario et la direction artistique sont orchestrés par Daim Dziauddin, épaulé par Kaigan Games, reconnu pour la série Simulacra. Wan Hazmer, CEO et Game Director de Metronomik, a pris la parole pour commenter ces distinctions : « Recevoir cette reconnaissance des médias et du public confirme que notre jeu est sur la bonne voie. » No Straight Roads 2 poursuit l’aventure du premier opus avec Mayday, Zuke, Casey et un nouveau membre dans leur groupe, confrontés à une nouvelle génération de rivaux musicaux à travers le monde. Attendu sur PC et consoles pour 2026, No Straight Roads 2 proposera un doublage intégral anglais et français. On attend maintenant sa sortie.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 octobre 2025
17:27


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
100% Excité


À découvrir également
Autres articles

No Straight Roads 2 : présentation de Casey, l'un des nouveaux persos du jeu Annoncé lors de la Summer Game Fest à Los Angeles, No Straight Roads 2 a aussi fait le voyage jusqu'en Allemagne, à Cologne, pour la gamescom 2025. Sur place, les journalistes ont pu découvrir le jeu pour la première fois. 27/08/2025, 16:33
No Straight Roads 2 : "Il se passe énormément de choses en Asie du Sud-Est dans le jeu vidéo, notamment en Malaisie" Cinq ans après un premier opus fort sympathique et remarqué, No Straight Roads revient sur le devant de la scène avec une suite ambitieuse, portée par une équipe plus expérimentée, mieux entourée, et toujours aussi passionnée. 17/06/2025, 12:53

No Straight Roads 2 : le jeu d'aventure musical malaisien est de retour pour nous ambiancer 07/06/2025, 22:48


No Straight Roads 2

Jeu : Action
Editeur : Shueisha Games
Développeur : Metronomik
2026
2026
2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News