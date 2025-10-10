No Straight Roads 2 auréolé de 4 récompenses au Level Up 2025 de Kuala Lumpur

Annoncé lors de la Summer Game Fest 2025 en juin 2025, No Straight Roads 2 a depuis été vu à la gamescom, au Tokyo Game Show mais également au Level Up KL qui s'est tenu il y a quelques jours à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Et c'est là-bas que le jeu d’action musical du studio malaisien Metronomik a raflé quatre distinctions majeures, dont le très convoité 'Audience Choice Award', ainsi que les prix de la meilleure direction artistique, du meilleur design sonore et de la meilleure bande originale. Une consécration qui souligne le statut de Metronomik comme l’une des forces créatives majeures du pays, qui s'efforce de mettre le jeu vidéo en avant.









Ce succès d'estime n’est pas le fruit du hasard, puisque derrière No Straight Roads 2, on retrouve plusieurs studios asiatiques autour de Metronomik : IMBA Interactive à Singapour pour le son, Ten Ten Studios pour l’art 2D et 3D, Dune In The Sky pour les cinématiques, et General Arcade pour l’optimisation console. Le scénario et la direction artistique sont orchestrés par Daim Dziauddin, épaulé par Kaigan Games, reconnu pour la série Simulacra. Wan Hazmer, CEO et Game Director de Metronomik, a pris la parole pour commenter ces distinctions : « Recevoir cette reconnaissance des médias et du public confirme que notre jeu est sur la bonne voie. » No Straight Roads 2 poursuit l’aventure du premier opus avec Mayday, Zuke, Casey et un nouveau membre dans leur groupe, confrontés à une nouvelle génération de rivaux musicaux à travers le monde. Attendu sur PC et consoles pour 2026, No Straight Roads 2 proposera un doublage intégral anglais et français. On attend maintenant sa sortie.



