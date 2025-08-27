JeuxActuJeuxActu.com

No Straight Roads 2 : présentation de Casey, l'un des nouveaux persos du jeu

Annoncé lors de la Summer Game Fest à Los Angeles, No Straight Roads 2 a aussi fait le voyage jusqu'en Allemagne, à Cologne, pour la gamescom 2025. Sur place, les journalistes ont pu découvrir le jeu pour la première fois, et surtout faire connaissance avec un nouveau personnage, répondant au nom de Casey, uneclaviériste haute en couleurs, qui rejoint Mayday et Zuke comme perso jouable. Jeune, très portée sur la mode visiblement, Casey débarque donc avec un instrument inattendu : un clavier. Là où Mayday incarne l’énergie brute de la guitare et Zuke la précision percussive, Casey apporte un souffle mélodique, une approche plus nuancée du combat musical. Son arrivée permet non seulement d’introduire un gameplay inédit, mais aussi de montrer que Bunk Bed Junction n’est plus figé dans une simple opposition rock vs EDM. Comme le dit Daim Dziauddin, directeur créatif du jeu, « sa mode reflète qui elle est, en quête d’identité. Jouer du clavier, c’est montrer que le groupe veut grandir, explorer d’autres techniques, sans renier son cœur rock. »


 

Le studio malaisien Metronomik annonce qu'à la PAX West, un photobooth Casey permettra aux fans de poser avec la nouvelle héroïne, tandis que le mois prochain, au Tokyo Game Show, elle sera directement jouable, donnant au public la primeur de ses combos. On rappelle sinon qu'avec NSR2, fini la confrontation locale de Vinyl City, mais place à une tournée mondiale, de nouveaux adversaires et des univers sonores plus variés. L’arrivée de Casey est un premier pas vers cette ouverture jusement. Elle n’est pas la dernière non plus : un quatrième membre mystère est toujours attendu. « Casey ouvre de nouvelles routes musicales », explique Wan Hazmer, Game Director. « C’est notre façon de remercier les fans et de leur donner de nouvelles manières de jouer », ajoute Idir Alexander Ould-Braham, producteur exécutif.

 

NSR2 sortira en 2026 sur PC et consoles, mais la hype est déjà là surtout auprès de la communauté qui est extrêmement présente et active sur Twitter notamment. 

