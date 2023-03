No Paper : le jeu Nintendo Switch où l'on incarne un rouleur de PQ, une vidéo WTF !

On le sait, le Japon est la terre des jeux WTF par excellence, mais il est vrai que depuis quelques années, on en voit de moins en moins ; ou alors ils sont nettement moins visibles. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir No Paper!, un jeu développé par le studio japonais SKT et qui propose de diriger un rouleau de papier toilette via la gyroscopie du Joy-con. L'histoire du jeu, parce qu'il y en a une, nous invite à aider un salarié japonais qui découvre qu'il n'y a plus de papier toilette, et se retrouve alors dans une situation délicate. Les joueurs sont donc chargés de livrer au travailleur en difficulté le PQ dont il a tant besoin par le biais de mini-jeux à enchaîner. Faire en sorte de ne pas se faire toucher par des PQ truffés de pointes ou des lasers, réussir à atteindre telle ou telle plateforme, voilà le genre de gameplay que ce No Paper propose. Jeu d'adresse et d'équilibre, No Paper! invite le joueur à aller plus loin dans le délire en plaçant le Joy-Con dans un rouleur PQ, prendre un morceau de carton et placer ainsi le rouleau en équilibre et passer les obstacles. Quant à la jeune femme déguisé en Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort, nous non plus, on n'en sait fichtre rien...Le jeu est déjà disponible en téléchargement sur l'eShop de Nintendo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.