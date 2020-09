Ninja Gaiden Trilogy : une compilation sur PS4 et Switch vient de fuiter, Ryu de retour

Licence culte dans le domaine du beat them all 3D, Ninja Gaiden pourrait bien faire son retour prochainement. Pas sous la coupe d'un tout nouvel opus, non, mais par le biais d'une remasterisation en bonne et due forme : c'est en tout cas ce que vient d'annoncer par mégarde Game Source Entertainment, l'un des distributeurs de jeux vidéo majeurs de Hong Kong, affirmant la venue prochaine d'une "Ninja Gaiden Trilogy".Cette compilation serait alors prévue sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, comprendrait les trois jeux que sont Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 Razor's Edge et débarquerait en mars 2021 : si ces informations sont avérées - il est toujours nécessaire de prendre des pincettes face à ce genre de leak - il ne serait alors pas étonnant de voir les plateformes next-gen également concernées. On rappelle que la PS5 et la Xbox Series X ( et la Series X, tout juste annoncée ! ) devraient sortir en novembre...D'ici là, tâchons d'attendre une officialisation de la part de Tecmo, éditeur des aventures du violent Ryu Hayabusa depuis de nombreuses années maintenant.