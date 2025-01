Ninja Gaiden 2 Black : c'est la version remasterisée et surprise, c'est dispo tout de suite !

Fumihiko Yasuda, le boss du studio Team Ninja, qui a répondu à cette interrogation.



Developer_Direct, puisque juste après le reveal de Ninja Gaiden 4, on apprenait l'existence de Ninja Gaiden 2 Black, qui n'est autre que la version remasterisée de Ninja Gaiden 2. Et cerise sur le gâteau, le jeu est immédiatement disponible, à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà de quoi faire plaisir aux joueurs qui ne s'attendaient pas à un tel cadeau et c'est

Deux Ninja Gaiden pour le prix d'un, c'est un peu de cette manière que KOEI Tecmo nous a présenté la chose lors du

"Cette annonce simultanée et cette sortie le jour même, aux côtés de NINJA GAIDEN 4, ont peut-être surpris certaines personnes. La principale raison derrière le développement de NINJA GAIDEN 2 Black était de répondre aux attentes des fans les plus fidèles, qui pourraient se demander : 'Que va devenir Ryu Hayabusa ?' Nous voulions également offrir aux joueurs quelque chose à savourer en attendant la sortie de NINJA GAIDEN 4. Nous avons choisi NINJA GAIDEN 2 car il reste l’un des jeux d’action les plus solides de la série. Nous avons ajouté 'Black' au titre pour signaler aux fans qu’il s’agit de la version définitive, un peu comme NINJA GAIDEN Black l’était pour le premier opus."









Mais Fumihiko Yasuda, a également avoué que l’idée de développer Ninja Gaiden 2 Black est née après le feedback positif des joueurs lors de la sortie de la Ninja Gaiden Master Collection en 2021. Pas mal de fans avaient en effet exprimé leur souhait de retrouver un jeu de la trempe de Ninja Gaiden 2, qui est et restera le meilleur épisode de la série. Retravaillée sous Unreal Engine, ce remaster a été pensé pour plaire aux anciens joueurs, comme aux nouveaux venus et les développeurs ont même injecté des des améliorations de Ninja Gaden 2 Sigma, tout en réajustant le système d’amélioration des armes pour qu’il soit plus en phase avec la version d’origine.