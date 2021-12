Nightingale : un survival-crafter par des anciens de Bioware, 1er trailer de gameplay

Nightingale n'a pas encore de date de sortie ni de plateforme communiquée.





Soirée spectacle où l'on remet des prix et où l'on découvre de nouveaux jeux, les Game Awards 2021 ont révélé au monde entier l'existence de Nightingale, un jeu de survie avec de grosse composantes liées au craft et développé par le studio Inflexion Games. Vous n'avez jamais entendu de cette entreprise ? C'est normal, elle s'est aussi révélée lors du show organisé par Geoff Keighley, sachant que ce sont des anciens de Bioware (Mass Effect) qui se sont réunis pour ambitionner sur de nouveaux projets. Nightingale va donc tenter de se faire une place dans le paysage vidéoludique avec un monde fascinant, qui puise ses inspirations à la fois dans le steampunk, l'ambiance victorienne et l'heroic-fantasy.Dans ce monde atypique, les Humains peuvent voyager à travers les mondes parallèles par le biais de portails arcaniques, qui vont être dérangés par des forces obcures et malfaisantes. C'est à cause de ces perturbations que les mondes vont se mélanger et notre groupe de chasseurs se retrouver perdu dans des univers qu'ils ne maîtrisent pas. Le but sera donc de survivre au milieu de créatures féroces, parfois gigantesques et souvent terrifiantes. Pour rester en vie, il faudra récolter des ressources, fabriquer ses armes, ses outils, façonner ses équipements et ne pas se faire dévorer par la première créature venue.