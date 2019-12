NieR : un remaster du premier jeu en préparation ? Un dépôt de marque sème le doute

Cavia : voilà bientôt dix ans que notre héros à la chevelure argentée s'est illustré sur PS3 et Xbox 360 et, à cette occasion, Square Enix pourrait bien nous concocter une petite surprise.En effet, la firme japonaise vient d'effectuer une demande pour déposer la marque "NieR" à nouveau : pour beaucoup, cela indique que l'éditeur aurait des plans de remasterisation, voire de remake, pour ce premier chapitre fondateur. De plus, on rappelle qu'un site spécialement dédié à ce dixième anniversaire vient d'être mis en ligne par l'entreprise : quelques indices croustillants, donc, qui laissent penser qu'une nouvelle édition du jeu culte serait en préparation. C'est tout le mal que l'on se souhaite. On verra bien.