Nickelodeon All-Star Brawl : Garfield entre dans la mêlée, un trailer de présentation

Sorti en septembre dernier, Nickelodeon All-Star Brawl bénéficie d'un suivi régulier de la part de ses développeurs, à savoir Ludosity et Fair Play Labs, qui nous propose de découvrir un nouveau personnage qui vient d'entrer au casting. Il s'agit ni plus ni moins que de Garfield, ce chat paresseux qui prend la vie à son rythme, mais qui va quand même combattre Bob l'Eponge, Patrick l'étoile, les Tortues Ninja ou bien encore Korra. Cerise sur le gâteau, Garfield sera un personnage hautement gratuit et qu'il sera disponible à partir du 12 décembre prochain. Dans la vidéo de présentation, on voit que notre félin sera capable d'attaquer en piqué façon toupille, qu'il sera capable de sortir ses crocs et ses griffes dans certaines situations et qu'il peut aussi balancer de la pizza sur ses adversaires. Autant vous dire qu'il ne se laissera pas faire.