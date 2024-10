New World Aeternum : un trailer et du gameplay pour la sortie du jeu sur PC et consoles

New World Aeternum. Au-delà d'un contenu nouveau, c'est surtout le moment de permettre aux joueurs consoles de découvrir ce MMORPG à l'univers heroic-fantasy. L'occasion de découvrir deux nouvelles vidéos pour la sortie du jeu qui a lieu aujourd'hui même. Il y a la cinématique en images de synthèse et celle qui utilise des images du moteur, afin de nous décrire un peu plus le gameplay. On va tout de même rappeler l'histoire du jeu, qui va nous raconter comment des aventuriers naufragés sur l'île éternelle vont devoir survivre dans un monde hostile. A noter que l





Sorti en 2021 sur PC, New World a connu un joli succès et c'est sans surprise que Amazon Games lance une nouvelle version intituléees joueurs PC qui possèdent déjà New World et l'extension Le Réveil de la Terre Enragée ont maintenant accès à tout ce qu'offre New World : Aeternum, sans frais supplémentaires.