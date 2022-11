New Joe & Mac : du gameplay et une date de sortie, la sortie est imminente !

Dessoly, qui avait déjà signé le très bon Astérix & Obélix Baffez-les Tous. Quelques questions restaient cependant en suspens, notamment la date de sortie du jeu. Alors qu'on pensait tous que le jeu allait être annoncé pour 2023, voilà que Microids nous surprend en officialisant la sortie pour le 24 novembre 2022 (soit dans deux jours) en version digitale et le 1er décembre pour les amoureux des jeux en boîte. Un nouveau trailer avec pas mal de gameplay accompagne cette annonce et nous permet de voir de nouveaux niveaux. Evidemment, si vous connaissez le jeu original, vous reconnaîtrez facilement les niveaux, mais quoi qu'il en soit, on est en face d'un vrai remake, avec des graphismes somptueux. Côté gameplay, Microids reste flou, même si le jeu donne le sentiment de reprendre les mécaniques du jeu d'origine. On en aura le coeur net très bientôt.