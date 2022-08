Joe & Mac : un nouveau nom, un premier trailer et la T-Rex Edition révélée

New Joe & Mac : Caveman Ninja proposera un mode "Arcade", un mode "Entraînement", un mode "Boss Rush", un mode "Speedrun" et même une version longue du mode histoire avec le mode "Extended". Cerise sur le gâteau, et c'est bien normal, il sera possible de jouer seul ou avec un copain en coop en local.

On vous l'avait annoncé en exclusivité en octobre dernier , le remake de Joe & Mac est de retour en cette veille de rentrée pour nous révéler son tout premier trailer. Une bande annonce dans laquelle les joueurs les plus nostalgiques sont propulsés à l'âge de pierre, dans une salle d'arcade, histoire d'être raccord avec le thème du jeu. On rappelle que c'est Microids qui a hérité du projet auprès de Data East et qui a confié le développement du jeu à Mr Nutz Studio, les créateurs d'Astérix & Obélix Baffez-les Tous, le beat'em all 2D. L'occasion d'apprécier une fois encore le coup de crayon de Philippe Dessoly qui offrent des graphismes en 2D ultra soignés et surtout entièrement faits à la main. Microids en profite pour réajuster le nom du jeu, qui s'affiche désormais avec un "New" devant le nom du duo, histoire de ne pas être en désaccord avec un jeu déjà existant sur les plateformes de téléchargement.Si les images de gameplay sont chiches, on sait en revanche que ceMicroids communique également sur la version T-Rex du jeu, qui proposera quelques bonus dans la boîte du jeu. Comme d'hab avec Microids, il y a des stickers, un porte-clefs 3D et une carte notice. Rien de fou, mais au moins, il n'y a pas le marque-page ou l'accroche-porte, lol.