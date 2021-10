Joe & Mac : Microids et Mr Nutz Studio préparent un remake, les premières images en exclu !

Alors qu'on attend impatiemment la sortie d'Astérix & Obélix : Baffez-les Tous pour le 25 novembre 2021 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One (le jeu sera compatible PS5 et Xbox Series bien entendu), Microids continue de faire mouche avec une nouvelle annonce qu'ils ont décidé de réserver à la rédaction (façon de dire) de JEUXACTU. En effet, un remake du jeu d'arcade Joe & Mac : Caveman Ninja est actuellement en pleine production dans les locaux de Mr Nutz Studios, les mêmes développeurs à l'origine du beat'em all 2D Astérix & Obélix : Baffez-les Tous. Allez, on vous laisse contempler ces deux premiers screenshots du jeu. Ça donne envie n'est-ce pas ?De la même manière que ce dernier, ce nouveau titre est entièrement fait à la main, pour garder cette même sensation d'authenticité. Dans l'interview que Stéphane Longeard, le CEO de Microids, nous a accordés, on apprend que ce remake de Joe & Mac est attendu pour l'année prochaine en 2022 sur PC et consoles. Microids s'est en effet rapproché de Data East pour nous replonger dans l'ère préhistorique avec ces deux personnages hauts en couleurs. Tosuke Matsuoka, qui est Producer chez G-MODE Corporation pour les licences de Data East, explique "ne pas cacher son enthousiasme de voir débarquer ce remake et avoir pleinement confiance en Microids et Mr Nutz Studio pour faire revivre la franchise". Autant vous dire qu'après avoir joué à Astérix & Obélix : Baffez-les Tous et jugé de la qualité, on a qu'une hâte : poser nos mains sur cette version entièrement restauré de Joe & Mac : Caveman Ninja.