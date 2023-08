NBA 2K24 : les nouveautés de gameplay expliquées en vidéo, des choses ont été simplifiées

Comme chaque année, 2K Games et le studio Visual Concepts n'oublient de proposer la nouvelle itération de leur grande franchise NBA 2K. Comme chacun sait, c'est Kobe Bryant qui a été choisi cette année pour figurer sur la jaquette, lui qui a malheureusement perdu la vie le 26 janvier 2020 dans le crash d'un hélicoptère avec sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Un hommage rendu pour l'un des plus grands basketteurs de son temps et qui permettra de revivre les plus grands moments de sa carrière. Mais NBA 2K24 est aussi l'occasion d'apporter des nouveautés dans le gameplay, qu'il s'agisse du timing pour les tirs, les dribbles, les lay-up, la jauge de Takeover et bien d'autres choses encore. L'objectif pour les développeurs est clair : permettre à un plus grand nombre de joueurs, même les débutants, de prendre du plaisir avec le jeu, assez austère de prise en main quand on ne connaît grand-chose au basket. On apprend du coup que le timing de tir a été allégé pour être davantage tolérant, ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de mémoriser le timing de chaque joueur pour marquer.En parlant de timing, les lay-up ont eux aussi été changés, avec là aussi plus d'indulgence, notamment quand il faut finir quand on est dans le cercle. Ceux qui préfèrent le spectacle en réalisant des dunks peuvent continuer à le faire, avec là encore, toujours plus de possibilités selon les situations. Ce n'est pas tout, il a été indiqué que le « Shot Timing Release » a été remplacé par le « Shot Timing Visual Cue », ce qui lui permet de se baser sur un timing personnalisable au lieu du temps de pression sur le bouton. Une façon de continuellement jouer de la même manière quelle que soit les équipes qu'on a choisies. Enfin, sachez que la jauge Takeover a évolué aussi cette année avec la possibilité de choisir dans quelle catégorie vous voulez voir vos capacités être boostées (tir, défense, rebond, physique).La sortie de NBA 2K24 est attendue pour le 8 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.