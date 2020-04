Mordhau : pour sa première bougie, le jeu médiéval s'offre un trailer sanguinolent

Il y a un an tout pile, Triternion réalisait un petit coup d'éclat avec Mordhau, son jeu multijoueur entièrement basé sur d'épiques batailles médiévales réunissant jusqu'à 64 chevronnés sur une seule et même map. Le titre s'est très vite construit une solide renommée et, bien évidemment, les développeurs n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin : moult maps, armes, modes de jeux et autres items de customisation sont ainsi venus compléter l'expérience au fil des mois, aussi bien qu'à l'occasion de son premier anniversaire, Mordhau s'offre un joli trailer récapitulatif. Tout en finesse (non), cette bande-annonce chargée en hémoglobine se permet donc de faire le point sur les douze derniers mois : on croise les doigts pour que la douzaine à venir soit aussi bénéfique.