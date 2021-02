Minecraft Dungeons : plus de 10 millions de joueurs au total, d'autres chiffres révélés !

Sorti il y a même pas un an sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le 26 mai 2020 très précisément, Minecraft Dungeons est un joli succès commercial que Mojang et Microsoft souhaitent partager aujourd'hui. Dans un message posté sur le Xbox Wire, on apprend que le titre a rassemblé 10 millions de joueuses et joueurs depuis son lancement. Un chiffre tellement impressionnant que même le studio ne s'attendait pas à pareil succès, si bien que pour célébrer ce joli moment, une nouvelle cape et un familier seront proposés dans la prochaine mise à jour du 24 février 2021 et disponibles directement dans l'inventaire de chacun. Histoire d'aller plus loin dans les chiffres astronomiques, Mojang a révélé d'autres records, comme le fait que l’Arch-illageois a été battu précisément 5 934 629 fois, que la communauté a passé 1 141 ans dans le camp, tandis que la Monstruosité de Redstone a succombé 7 044 521 fois ! Ce qui n'est visiblement rien face au nombre de tentatives pour en venir à bout, qui s’élève à 19 511 994. Effectivement, il y a de quoi avoir le tournis en voyant tous ces chiffres. En tout cas, GG à eux comme on dit sur les chats des streams francophones.