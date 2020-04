MicroMan : un nouveau jeu d'aventure annoncé sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch

La nouvelle génération de consoles se rapprochant à grands pas, de plus en plus de studios indépendants placent leur bille en annonçant des jeux prévus sur PS5 et Xbox Series X : c'est le cas de Glob Games Studio et son MicroMan, tout fraîchement annoncé qui débarquera sur les dites machines en 2021 en plus du PC et de la Nintendo Switch.La petite firme polonaise présente donc son projet d'aventure dans lequel un homme se voit miniaturisé, faisant face à des obstacles communs de la vie courant alors devenus titanesques. Avec de nombreuses phases de plateforme et quelques séquences poétiques, MicroMan se voit comme un véritable rêve d'enfant, permettant d'explorer les jardins, les rues et les maisons dans leur intimité. On nous promet également une histoire riche et drôle : rendez-vous à la fin de l'année prochaine pour voir le résultat.