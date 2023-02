Metroid Prime Remastered : le jeu annoncé et dispo tout de suite, un trailer de lancement

Metroid Prime Remastered, la version restaurée du jeu culte du GameCube sorti en 2002. Il est donc de retour 21 ans plus tard sur Nintendo Switch, sans aucun changement dans son contenu, puisqu'il s'agira du même jeu. Visuellement, difficile de voir les différences avec le jeu d'origine, si ce n'est le passage au format 16/9, mais on imagine que les textures sont plus fines et que le rendu visuel bien plus aux normes de 2023. On rappelle pour les gens qui n'ont pas connu le jeu à l'époque qu'il s'agit avant tout d'un jeu d'exploration et d'énigmes en vue subjective et d'un FPS. Il y a 20 ans, le jeu avait fait sensation auprès des joueurs. Il est d'ailleurs possible d'y jouer immédiatement, puisque ce Metroid Prime Remastered est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop.





Parmi les belles surprises du Nintendo Direct du 8 février 2023, il y a eu l'annonce de