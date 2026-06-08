Metro 2039 montre enfin du gameplay et révèle sa date de sortie aussi

Après une première annonce remarquée en avril dernier, Metro 2039 a profité du Xbox Games Showcase 2026 pour revenir sur le devant de la scène avec ce que les fans attendaient le plus, à savoir un véritable aperçu du gameplay. Une vidéo de près de trois minutes d'images qui permet enfin de découvrir plus concrètement ce que prépare le studio ukrainien. Et à première vue, Metro 2039 semble vouloir rester fidèle à tout ce qui a fait le succès de la saga, à savoir des environnements oppressants, une atmosphère pesante, des séquences d'infiltration tendues et des combats particulièrement brutaux. L'histoire prendra d'ailleurs place dans un métro moscovite plus instable que jamais. Le légendaire Hunter, autrefois membre respecté de l'Ordre et figure emblématique des Rangers, a pris le contrôle du réseau souterrain. Désormais présenté comme un véritable dictateur, il règne sur les tunnels grâce à la propagande, au mensonge et à la peur. Face à lui se dresse un nouveau protagoniste baptisé simplement "L'Étranger", qui est hanté par ses souvenirs et consumé par la haine qu'il voue à Hunter. Soit.









Côté gameplay, on retrouvera ce mélange caractéristique de la série, à savoir de la survie, de l'exploration et bien sûr de l'action. Les joueurs devront une nouvelle fois composer avec des ressources limitées, des créatures hostiles et des factions humaines toujours plus dangereuses. Les célèbres tunnels du métro seront évidemment de la partie, mais le trailer de gameplay montre également de nombreuses séquences à la surface, laissant penser que les zones extérieures occuperont une place plus importante que dans certains précédents épisodes. La présentation a également permis de découvrir quelques nouveautés, notamment une arme inédite baptisée "Shatun", ainsi qu'un nouvel explosif qui pourra être utilisé pour ouvrir certains passages ou éliminer des groupes d'ennemis. A noter que le jeu arrivera en février 2027, sans plus de précisions sur PC, PS5 et Xbox Series.











