Metal Slug Awakening : le jeu est dispo, un trailer qui mélange live-action et CGI

débloquer

Après des années d'attente, de teasing et de développement, Metal Slug Awakening est enfin disponible sur tous les appareils mobile. Développé par TiMi Studios (société qui appartient à Tencent), le titre est une sorte de remake en 2.5D de plusieurs épisodes de la saga culte née en Arcade et NeoGeo, en instaurant pas mal de nouveautés. On a appris par exemple que le jeu proposera des personnages inédits, qu'on pourraacheter, comme Lyla, Scarlett, Trevor, Eva, Haran et Nadia. Cet épisode "mobile" permet aussi d'introduire de nouvelles mécaniques de gameplay, comme la possibilité de courir sur le long des murs, de piloter de nouveaux engins mécaniques, de s'amuser avec des armes inédites, mais aussi de jouer en coop jusqu'à 4 en simultané.La sortie de Metal Slug Awakening est disponible sur l'AppStore et Google Play un peu partout dans le monde, mais pas encore en France. Un trailer de lancement a été publié, plutôt bien troussé, et il mélange séquences en live-action et en CGI.