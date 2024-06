Metal Slug Attack Reloaded : un nouvel épisode annoncé, mais ce n'est pas ce que vous croyez

Metal Slug Attack Reloaded, un deuxième titre pour relancer la franchise,

Metal Slug Attack Reloaded n'est en rien un run & gun mais un tower defense qui conserve néanmoins

SNK a profité du Nintendo Direct du 18 juin 2024 pour annoncer un nouveau jeu,puisque du côté des Français de DotEmu, on termine le développement de Metal Slug Tactics. Mais que les choses soient claires,son scrolling horizontal. Au niveau du gameplay, il sera question de constituer son équipe parmi un large choix de 300 personnages. On constitue ensuite son deck et on se lancer à l'assaut, sachant qu'on peut s'affronter en ligne. Il faut ensuite envoyer ses meilleures unités au front, en prenant compte les obstacles et la stratégie de son adversaire. A noter que Metal Slug Attack Reloaded est disponible dès maintenant au prix de 9.99€.