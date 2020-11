Metal Gear Solid : un remake en préparation par Bluepoint Games (Demon's Souls) ?

@bluepointgames Great job with the Demon's Souls remake.



Can't wait to play the next Solid game you guys are working on... 😉🤠 — Moore's Law Is Dead (@mooreslawisdead) 20 novembre 2020

Voici une rumeur qui risque bien de faire chavirer le cœur de certaines personnes. Bluepoint Games est décidément au centre de l'actualité ces temps-ci : après avoir sorti le remake de Demon's Souls sur PS5 (dont voici notre test réjoui), on parle de la firme comme de la prochaine acquisition de Sony. Aujourd'hui,Moore's Law Is Dead, un analyste Tech et PC loin d'être inconnu, a effectivement lâché l'information sur Twitter :, déclare-t-il suivi du petit clin d'œil correspondant.Alors, bien sûr, n'importe qui peut déblatérer n'importe quoi, surtout sur Internet. Mais, en sa faveur,Serait-ce un indice sur le prochain jeu du studio ? De plus, notons qu'en septembre dernier, nous vous informions déjà d'un premier bruit de couloir concernant le remake du jeu culte de Konami :Voilà qui pourrait bien être excitant. Très excitant. Depuis le départ précipité d'Hideo Kojima et la fin de développement bâclée de Metal Gear Solid V, on ne peut pas dire que la franchise se porte au mieux avec un seul épisode, le médiocre spin-off Metal Gear Survive, vite tombé aux oubliettes.Affaire à suivre.