Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : un trailer de lancement chargé en nostalgie

1, 2, 3, et 4 (sortis sur Game Boy Advance) ainsi que





Après deux compilations plutôt efficaces, Capcom remet ça et vient tout juste de sortir Mega Man ZERO/ZX Legacy Collection qui s'attarde, comme son nom l'indique, sur les titres Mega Man ZeroMega Man ZX et ZX Advent (Nintendo DS). Bref, des titres cultes qui commencent à dater mais qui s'offriront pour le coup une jolie cure de jouvence sur PC, PlayStation 4, Xbox One et PC.Au programme, plusieurs filtres visuels pour lisser l'image, un mode Casual avec un nouveau système de sauvegarde, plusieurs configurations d'image ou carrément un multijoueur local et un classement mondial. Enfin, on notera l'intégration de 650 illustrations ainsi que l'OST complète, comprenant les musiques originales et les nouvelles compilations.Bref, Mega Man ZERO/ZX Legacy Collection est disponible depuis aujourd'hui même en dématérialisé pour la somme de 29,99 euros. D'ailleurs, en voici le trailer de lancement tout fraîchement communiqué par Capcom.