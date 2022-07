Mato Anomalies : un RPG développé par les Chinois de Arrowiz, 1er trailer en 4K

CCP, Take-Two, Marvel Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment. Après avoir expérimenté des jeux VR puis le visual novel, le studio voit plus grand avec ce RPG qui va nous placer dans la peau

C'est à l'occasion du coup d'envoi de Japan Expo 2022 que l'éditeur Prime Matter annonce l'existence de Mato Anomalies, un RPG avec des mécaniques de tour par tour développé par Arrowiz, un studio chinois basé à Shanghai et fondé par des anciens dedu détective Doe qui va devoir découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles. Mato est une métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste dans un monde post-apocalyptique. Le jeu combinera enquête et combats dans des donjons et mettra en place également un système de liens sociaux qui rappellent Persona. Mato Anomalies est en développement depuis 2 ans par une équipe de 50 personnes en internes, sans compter l'aide de studios externes. Sortie prévue en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintenod Switch.