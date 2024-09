MARVEL vs CAPCOM Fighting Collection Arcade Classics : un très gros trailer de lancement de 3'33 min

En attendant 2025 et son énorme Monster Hunter Wilds, Capcom fait passer le temps en glorifiant les jeux qui ont fait sa renommée dans les années 80 et 90. C'est en effet aujourd'hui que sort la compilation MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection Arcade Classics et qui permet de rejouer à 7 jeux de baston qui ont marqué leur époque, surtout quand Marvel faisait confiance à Capcom pour adapter ses licences en jeu vidéo. Le trailer de lancement de plus de 3'33 min permet de voir un bel aperçu de chacun de ces titres.

Les Sept titres disponibles dans la collection :