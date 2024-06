MARVEL vs CAPCOM Fighting Collection : il y aura 7 jeux au total, voici la liste et les nouveautés

En grand écologiste qu'il est, Capcom a profité du Nintendo Direct du 18 juin 2024 pour nous recycler de vieux titres et les remettre au goût du jour. Il s'agit des vieux jeux cross-over qui ont fait vibrer les amateurs de versus fighting bien avant l'arrivée du MCU et de la mode des super-héros au cinéma et dans la pop culture. Pas moins de 7 jeux sont prévus dans cette compilation prévue uniquement sur PC, PS4 et Nintendo Switch, sachant qu'il s'agira juste d'un portage et qu'aucun travail de restauration n'est prévu.

Les Sept titres disponibles dans la collection :

X-MEN : CHILDREN OF THE ATOM

MARVEL SUPER HEROES

MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes

MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

X-MEN vs. STREET FIGHTER

THE PUNISHER