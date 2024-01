Mario vs. Donkey Kong : les nouveautés du remake détaillées dans une nouvelle vidéo

Mario vs. Donkey Kong, qui n'est autre que le remake du jeu sorti sur Game Boy Advance en 2004, il y a déjà 20 ans. En plus d'une restauration visuelle, ce nouvelle itération du jeu nous permettra de jouir de nouveautés, dont des niveaux inédits, portant le total à 130. Il y aura d'ailleurs deux nouveaux mondes, répondant au nom de Merry Mini-Land et Slippery Summit, des obstacles supplémentaires, des modes de jeu en plus, un jeu à deux en local, bref de quoi donner envie de passer à nouveau à la caisse.



La sortie de Mario vs. Donkey Kong est attendue pour le 16 février 2024, exclusivement sur Nintendo Switch.





Si les effets stroboscopiques de Super Mario Wonder sont encore très frais dans notre esprit, sachez que dans le mois prochain, Nintendo va commercialiser un nouveau jeu avec notre plombier moustachu. Ce titre-là, c'est