Mario & Luigi : reprise des combats au tour par tour avec L'épopée fraternelle

Mario & Luigi Brothership, ou L'épopée fraternelle en français. Il s'agit d'un tout nouvel épisode de cette série appréciée de tout amateur de RPG au tour par tour. D'ailleurs, la première vidéo nous montre bien que les fondamentaux de la franchise seront bien au rendez-vous, avec des attaques suivant le personnage, parfois en duo et le tout avec un certain sens de la mise en scène. Mario oblige, on pourra aussi compter sur des phases de plateforme, pas mal de puzzles aussi, des secrets à dénicher, le tout enrobé d'une direction artistique du plus bel effet. Nintendo propose en effet un rendu cartoon, proche du cel-shading qui permet de garder ce côté 2D que la série a toujours chéri. La sortie de





Parmi les belles annonces du Nintendo Direct du 18 juin 224, il y avaitMario et Luigi : L'épopée fraternelle est attndue pour le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch.